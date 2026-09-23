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Депутаты ратифицировали соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

23 Сентября 2026, 11:17
АВТОР
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Baq.kz 23 Сентября 2026, 11:17
23 Сентября 2026, 11:17
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Фото: Baq.kz

Депутаты Курултая приняли в двух чтениях закон «О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций», передает BAQ.KZ.

Главная задача документа – расширение инструментов финансирования инфраструктурных проектов. Инвестиции будут привлекаться для финансирования проектов в сферах транспорта, энергетики, цифровых связей и других секторах экономики.

Согласно соглашению, финансируемые Банком проекты теперь будут реализовываться на основании его правил.  Они включат в себя: соблюдение требований в отношении антикоррупционной деятельности, банковских практик, выделения средств, осуществления финансового контроля, раскрытия информации, проведения закупок, а также экологических и социальных стандартов.

Соглашение создает в Казахстане единые правовые нормы для будущих проектов АБИИ, что позволит не прописывать одни и те же требования для каждого нового проекта отдельно и снизит юридические риски в будущем.

В рамках документа Казахстан рассчитывает привлечь около $6 млрд от АБИИ за пять лет.

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