Депутаты ратифицировали соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций
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Депутаты Курултая приняли в двух чтениях закон «О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций», передает BAQ.KZ.
Главная задача документа – расширение инструментов финансирования инфраструктурных проектов. Инвестиции будут привлекаться для финансирования проектов в сферах транспорта, энергетики, цифровых связей и других секторах экономики.
Согласно соглашению, финансируемые Банком проекты теперь будут реализовываться на основании его правил. Они включат в себя: соблюдение требований в отношении антикоррупционной деятельности, банковских практик, выделения средств, осуществления финансового контроля, раскрытия информации, проведения закупок, а также экологических и социальных стандартов.
Соглашение создает в Казахстане единые правовые нормы для будущих проектов АБИИ, что позволит не прописывать одни и те же требования для каждого нового проекта отдельно и снизит юридические риски в будущем.
В рамках документа Казахстан рассчитывает привлечь около $6 млрд от АБИИ за пять лет.
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