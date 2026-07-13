Дерево вызвало подтопление здания в Алматы
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Полиция проводит проверку после конфликта, возникшего из-за вырубки дерева в Алмалинском районе города Алматы.
Инцидент произошел на улице Наурызбай батыра. На пульт "102" поступило сообщение о споре между жителем одного из домов и владелицей коммерческого объекта.
По словам предпринимателя, дерево пришлось спилить из-за того, что его корневая система повреждала здание и вызывала подтопление подвального помещения. Она также заявила, что получила все необходимые разрешительные документы.
Однако местный житель усомнился в законности вырубки и обратился в полицию.
На место прибыл участковый инспектор, который собрал первичные материалы. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка ситуации и проверено наличие разрешительной документации.
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