Дерево вызвало подтопление здания в Алматы

Полиция проводит проверку после конфликта, возникшего из-за вырубки дерева в Алмалинском районе города Алматы.

Инцидент произошел на улице Наурызбай батыра. На пульт "102" поступило сообщение о споре между жителем одного из домов и владелицей коммерческого объекта.

По словам предпринимателя, дерево пришлось спилить из-за того, что его корневая система повреждала здание и вызывала подтопление подвального помещения. Она также заявила, что получила все необходимые разрешительные документы.

Однако местный житель усомнился в законности вырубки и обратился в полицию.

На место прибыл участковый инспектор, который собрал первичные материалы. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка ситуации и проверено наличие разрешительной документации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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