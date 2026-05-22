Десять КамАЗов мусора вывезли из квартиры жительницы Семея

В Семее из квартиры местной жительницы вывезли десять КамАЗов мусора, передает BAQ.KZ.

По словам соседей, женщина в течение длительного времени приносила домой различный хлам, из-за чего квартира оказалась полностью завалена отходами.

Жители дома жаловались на сильный запах, антисанитарию и опасались возможного пожара.

После обращений соседей на место прибыли сотрудники полиции, коммунальных служб и волонтеры. В результате квартиру начали очищать от накопившегося мусора.

По данным очевидцев, всего было вывезено десять грузовиков отходов.

С хозяйкой квартиры провели профилактическую беседу. Также ей предложили необходимую помощь.

