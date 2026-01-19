  • 19 Января, 11:03

Детский омбудсмен взял на контроль дело об избиение в Жетысу

Фото: BAQ.KZ – архив

Ситуация с избиением ребенка в области Жетысу находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, передает BAQ.KZ.

–  Дети в настоящее время находятся в безопасном месте. Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей стабильное, им оказывается психологическая поддержка, – проинформировали в Комитете.

Органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав в установленном законодательством порядке. 

Ранее сообщалось, что видео с жестоким избиением ребенка в Жетысу  попало в Сеть. По данному факту полицией  возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Мать задержана и помещена в изолятор временного содержания.

