Детям убитого в Талгаре мужчины окажут психологическую помощь
Родственники погибшего уже оформили опеку.
Уполномоченный по правам ребёнка в Алматинской области Айгуль Есимбекова прокомментировала редакции BAQ.KZ ситуацию с детьми мужчины, жестоко убитого в Талгаре.
По её словам, после трагедии родственники погибшего уже оформили опеку над несовершеннолетними и забрали их к себе.
«Родственники потерпевшего оформили опеку и увезли детей. Дети в безопасности, по месту проживания будет оказана психологическая помощь и поддержка. Помощь и сопровождение предложили», — сообщила Айгуль Есимбекова корреспонденту BAQ.KZ.
Ранее адвокат семьи погибшего Асылбек Абдраимов рассказал корреспонденту BAQ.KZ, что во время трагедии в квартире находились четверо несовершеннолетних детей. По его словам, они стали свидетелями произошедшего и нуждаются в психологической помощи.
Напомним, в Талгаре Алматинской области расследуют жестокое убийство мужчины. По предварительным данным, ему нанесли более 30 ножевых ранений. По факту убийства, совершенного группой лиц на почве семейно-бытового конфликта, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее адвокат семьи погибшего раскрыл нашей редакции новые подробности жестокого убийства отца семерых детей в Талгаре.
В Талгаре расследуют убийство мужчины, которому, по предварительным данным, нанесли более 30 ножевых ранений.
