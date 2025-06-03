Водителя автобуса, который накануне врезался в столб в Астане и травмировал пассажиров, задержали и водворили в изолятор временного содержания, передает BAQ.KZ.

"По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью пассажиров маршрутного автобуса, возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, проводится досудебное расследование", — отметили в пресс-службе ДП.

Напомним, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Пострадавшие могут рассчитывать на страховые выплаты. Им выплатят компенсации после всех экспертиз.

Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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