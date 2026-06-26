Девушка спрыгнула с моста в Астане

В Астане спасатели оказали помощь девушке, которая оказалась в воде в районе Атырауского моста.

Сообщение о происшествии поступило на пульт службы спасения 112. На место незамедлительно выехали спасатели, дежурившие в подразделении на берегу реки Есиль. Они прибыли к месту происшествия на скоростной лодке, преодолев около двух километров за короткое время.

До прибытия спасателей помощь пострадавшей оказали члены ассоциации байдарочников, находившиеся неподалеку. Они удерживали девушку в воде до прибытия экстренных служб.

Женщина 1991 года рождения была доставлена на берег и передана бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что девочка прыгнула с моста в реку в Атырау.

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