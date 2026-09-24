Девять человек погибли при пожаре в пассажирском автобусе в Индии
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По меньшей мере девять человек погибли и несколько получили травмы в результате пожара в пассажирском автобусе на скоростной автомагистрали Ямуна в индийском штате Уттар-Прадеш. Трагедия произошла поздно вечером 23 сентября в районе Большой Нойды, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на NDTV.
Автобус следовал из Дели в город Махоба. По данным NDTV, в салоне находились более 30 пассажиров, большинство из которых в момент возгорания спали. Среди погибших есть женщина. Огонь быстро распространился по автобусу. Из-за сильного задымления пассажирам было сложно выбраться наружу. Некоторым пришлось покидать горящий транспорт через окна.
Одна из пассажирок рассказала NDTV, что проснулась, когда в салоне уже началась паника.
«Я спала, когда кто-то начал стучать в дверь. Когда проснулась, вокруг уже была огромная толпа. Я даже не взяла свои вещи и не надела обувь – схватила только телефон и попыталась выйти», – рассказала женщина.
По ее словам, автобус быстро заполнился дымом, люди толкались, пытаясь выбраться наружу.
Что могло стать причиной пожара
По предварительным данным полиции, возгорание могло произойти из-за неисправности системы кондиционирования. NDTV сообщает, что, согласно первоначальной версии, пожар начался после взрыва в системе кондиционирования, после чего загорелось моторное масло и пламя быстро распространилось. Точная причина происшествия устанавливается.
На место прибыли пожарные и сотрудники полиции. После происшествия водитель и кондуктор автобуса были задержаны, возбуждено дело.
Семьям погибших выплатят компенсации
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выплате семьям погибших по 200 тыс. рупий из Национального фонда помощи премьер-министра. Пострадавшим выплатят по 50 тыс. рупий.
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх также распорядился выплатить по 200 тыс. рупий семьям погибших и по 50 тыс. рупий пострадавшим. Властям поручено обеспечить необходимую медицинскую помощь раненым.
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