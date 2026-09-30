Диких кабанов сняли с высоты в Баянаульском нацпарке
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Группу диких кабанов удалось снять во время очередного воздушного мониторинга территории Баянаульского государственного национального природного парка.
Животных заметили с воздуха, когда они передвигались среди лесного массива. Авиамониторинг позволяет специалистам осматривать территорию нацпарка и наблюдать за перемещением животных в естественной среде.
Дикий кабан – один из представителей фауны Баянаула. Подобные наблюдения помогают фиксировать жизнь животных без непосредственного вмешательства в их среду обитания.
На этот раз специалисты получили редкие кадры с необычного ракурса – стадо кабанов свободно перемещалось по территории национального парка.
Читай также:
Фотоловушка раскрыла жизнь конюков в Чарыне
Кого сняла фотоловушка в Чарыне: редкий кадр из дикой природы
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 октября
- Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау
- Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга ISU
- 583 казахстанок обязали вернуть декретные: почему фонд требует деньги обратно
- «Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо полицейских взяты под стражу