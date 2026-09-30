Диких кабанов сняли с высоты в Баянаульском нацпарке

Группу диких кабанов удалось снять во время очередного воздушного мониторинга территории Баянаульского государственного национального природного парка.

Животных заметили с воздуха, когда они передвигались среди лесного массива. Авиамониторинг позволяет специалистам осматривать территорию нацпарка и наблюдать за перемещением животных в естественной среде.

Дикий кабан – один из представителей фауны Баянаула. Подобные наблюдения помогают фиксировать жизнь животных без непосредственного вмешательства в их среду обитания.

На этот раз специалисты получили редкие кадры с необычного ракурса – стадо кабанов свободно перемещалось по территории национального парка.

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