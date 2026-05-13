Фотоловушка в Чарынском государственном национальном природном парке запечатлела редкие кадры из жизни конюка у гнезда в естественной среде, передает BAQ.kz.

На записи видно, как взрослая пара птиц действует слаженно: поочередно приносит пищу, кормит птенцов, охраняет гнездо и поддерживает его в порядке. Такое поведение отражает особенности их парного образа жизни и высокий уровень заботы о потомстве.

Специалисты отмечают, что подобные материалы особенно ценны для науки. Они помогают изучать редкие виды птиц, наблюдать за их поведением в естественных условиях и отслеживать состояние популяций.

Съёмка велась без вмешательства человека, поэтому кадры точно передают естественный ритм жизни хищных птиц.

Эти наблюдения ещё раз показывают, что в труднодоступных скальных районах Чарына сохраняется живая и гармоничная экосистема, где каждый вид выполняет свою роль в природном балансе.

Ранее краснокнижного каратауского архара зафиксировала фотоловушка в Туркестанской области.

