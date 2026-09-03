Димаш Кудайберген показал тазы, подаренную ему Касым-Жомартом Токаевым
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Димаш Кудайберген в День казахской тазы поделился редкими кадрами с собаками этой породы и впервые подробнее рассказал о своем питомце, которого ему подарил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.
На одном из снимков певец запечатлен рядом с отцом Акжана, любимца Главы государства. Димаш признался, что прогулка с президентским тазы стала для него особенным моментом.
Сегодня День казахской тазы. Хочу поделиться с вами уникальными кадрами. На первом фото я вместе с отцом Акжана, которого мы все любим. Для меня было большой честью прогуляться с тазы Главы государства, - написал артист.
На другом кадре рядом с Димашем находятся Нэнси и Наурыз, тазы Президента.
Но самая личная история связана с его собственным питомцем. Ранее Касым-Жомарт Токаев подарил певцу тазы. Димаш назвал собаку Гарышкер.
У меня особенная история, связанная с тазы. Президент Касым-Жомарт Кемелевич подарил мне тазы. Я назвал его Гарышкер, - рассказал певец.
Димаш поблагодарил Телерадиокомплекс Президента за редкие фотографии.
3 сентября в Казахстане отмечают День казахской тазы. Эта дата посвящена сохранению национальной породы, которая считается частью культурного наследия страны.
Ранее советник Президента и пресс-секретарь Айбек Смадияров отмечал, что сохранение казахских пород собак связано с сохранением национального наследия.
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