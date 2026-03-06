Азербайджан начал процесс вывода дипломатического персонала из Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Jeyhun Bayramov, передает BAQ.KZ со ссылкой на minval.az.

Решение о выводе дипломатов принято на фоне обострения ситуации в регионе и недавних инцидентов, связанных с безопасностью.

По словам главы внешнеполитического ведомства, решение о полном выводе дипломатического персонала принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и консульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа", - заявил Байрамов.

Министр уточнил, что речь идет о сотрудниках дипломатических миссий Азербайджана в Иране. Вывод будет осуществляться как из столицы страны - Тегерана, так и из города Тебриз, где действует азербайджанское консульство.

Байрамов также рассказал, что накануне провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию и дальнейшие шаги. По его словам, иранская сторона пообещала провести серьезное расследование произошедшего, а Баку ожидает его результатов.

Что произошло в Нахичевани

Напомним, два беспилотника упали на территории Нахичеванской Автономной Республики - азербайджанского эксклава, граничащего с Ираном. Один дрон упал рядом с аэропортом, второй - возле школы в селе Шакерабад. По данным Министерства иностранных дел Азербайджана, в результате инцидента пострадали два человека.

Реакция Азербайджана

В Баку заявили, что произошедшее является нарушением норм международного права и усиливает напряженность в регионе. Азербайджан потребовал от Ирана объяснений и проведения расследования.

Правительство Азербайджана объявило о временной приостановке движения грузовых автомобилей через границу с Ираном. Позиция Казахстана