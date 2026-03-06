Дипломаты Азербайджана покидают Иран
Азербайджан начал вывод дипломатического персонала из Ирана. Решение принято президентом страны Ильхамом Алиевым.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Азербайджан начал процесс вывода дипломатического персонала из Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Jeyhun Bayramov, передает BAQ.KZ со ссылкой на minval.az.
Решение о выводе дипломатов принято на фоне обострения ситуации в регионе и недавних инцидентов, связанных с безопасностью.
По словам главы внешнеполитического ведомства, решение о полном выводе дипломатического персонала принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и консульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа", - заявил Байрамов.
Министр уточнил, что речь идет о сотрудниках дипломатических миссий Азербайджана в Иране. Вывод будет осуществляться как из столицы страны - Тегерана, так и из города Тебриз, где действует азербайджанское консульство.
Байрамов также рассказал, что накануне провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию и дальнейшие шаги. По его словам, иранская сторона пообещала провести серьезное расследование произошедшего, а Баку ожидает его результатов.
Что произошло в Нахичевани
Напомним, два беспилотника упали на территории Нахичеванской Автономной Республики - азербайджанского эксклава, граничащего с Ираном. Один дрон упал рядом с аэропортом, второй - возле школы в селе Шакерабад. По данным Министерства иностранных дел Азербайджана, в результате инцидента пострадали два человека.
Реакция Азербайджана
В Баку заявили, что произошедшее является нарушением норм международного права и усиливает напряженность в регионе. Азербайджан потребовал от Ирана объяснений и проведения расследования.
Правительство Азербайджана объявило о временной приостановке движения грузовых автомобилей через границу с Ираном.
Позиция Казахстана
Самое читаемое
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран
- В "Астана-РЭК" прокомментировали странную вспышку в небе над столицей
- Китайские инвесторы намерены запустить проекты в Туркестанской области
- ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции - свежая статистика от Минздрава
- МВД раскрыло детали убийства семьи под Астаной