Для фехтовальщиков создадут больше тренировочных площадок в регионах
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В Казахстане планируют расширять инфраструктуру для развития фехтования, в том числе за счет увеличения количества специализированных залов в регионах. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что последние годы казахстанские фехтовальщики показывают хорошие результаты. В частности, мужская сборная завоевала бронзовые награды на чемпионате мира, что стало историческим достижением для страны.
«Мы рассчитываем на них на предстоящих Азиатских играх», — отметил министр.
При этом он признал, что в регионах сохраняются вопросы по наличию стандартных аккредитованных залов. По словам министра, эта работа находится на его личном контроле.
Он сообщил, что в Национальном университете спорта откроется зал для национальной сборной по фехтованию. Кроме того, в регионах также ведется работа по увеличению количества залов.
Министр добавил, что развитие инфраструктуры по олимпийским видам спорта прорабатывается совместно с акиматами, в том числе в коллаборации с общеобразовательными школами.
«Мы даем рекомендации, регион анализирует. Из 180 видов спорта определены приоритетные. В разрезе каждого региона, исходя из этих приоритетов, определяется необходимая инфраструктура для развития конкретных видов спорта», — сказал он.
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