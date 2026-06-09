Для фехтовальщиков создадут больше тренировочных площадок в регионах

В Казахстане планируют расширять инфраструктуру для развития фехтования, в том числе за счет увеличения количества специализированных залов в регионах. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что последние годы казахстанские фехтовальщики показывают хорошие результаты. В частности, мужская сборная завоевала бронзовые награды на чемпионате мира, что стало историческим достижением для страны.

«Мы рассчитываем на них на предстоящих Азиатских играх», — отметил министр.

При этом он признал, что в регионах сохраняются вопросы по наличию стандартных аккредитованных залов. По словам министра, эта работа находится на его личном контроле.

Он сообщил, что в Национальном университете спорта откроется зал для национальной сборной по фехтованию. Кроме того, в регионах также ведется работа по увеличению количества залов.

Министр добавил, что развитие инфраструктуры по олимпийским видам спорта прорабатывается совместно с акиматами, в том числе в коллаборации с общеобразовательными школами.