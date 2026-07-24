«Для писателя существует только одна граница — собственная совесть»: Бигельды Габдуллин о свободе слова

Писатель Бигельды Габдуллин поделился своим взглядом на свободу слова и профессиональную ответственность публициста. По его мнению, свобода невозможна без нравственных ориентиров, а главным ограничителем для писателя должна оставаться собственная совесть.

Разговор с Чингизом Айтматовым

Габдуллин рассказал, что однажды задал вопрос о границах свободы слова выдающемуся писателю Чингизу Айтматову. Ответ классика, по его словам, запомнился ему на всю жизнь.

«Во все времена человеческий дух стремится к свободе. Именно она является путеводной звездой художника. Но на пути к этой свободе неизбежно возникает власть. Она всегда стремится привлечь талант на свою сторону, использовать его в собственных интересах. Настоящий художник внутренне сопротивляется этому. Отсюда и рождается вечная драма отношений художника и власти», – процитировал Айтматова Бигельды Габдуллин.

По словам писателя, именно эти слова помогли ему лучше понять природу взаимоотношений между творчеством, свободой и властью.

Свобода слова – это ответственность

Габдуллин подчеркнул, что свобода слова не означает право говорить все без ограничений.

«Свобода слова – это не право говорить все, что угодно. Это, прежде всего, ответственность за каждое произнесенное слово», – отметил он.

По его мнению, публицист не имеет права сознательно вводить общество в заблуждение, распространять клевету, разжигать ненависть или унижать человеческое достоинство. В то же время, считает писатель, журналист и публицист не должны молчать, если молчание становится формой соучастия.

Главная граница – совесть

Главным ориентиром для автора, по мнению Бигельды Габдуллина, остается собственная совесть.

«Для писателя существует только одна настоящая граница – собственная совесть. Можно ошибаться. Можно менять свои взгляды. Можно признавать собственные заблуждения. Но нельзя писать вопреки совести», – заключил он.

Бигельды Габдуллин – писатель, публицист и президент Казахстанского отделения Международного ПЕН-клуба. Международный ПЕН-клуб объединяет писателей, журналистов и публицистов, выступая за защиту свободы слова, свободы творчества и прав литераторов во всем мире.

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