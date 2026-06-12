В Казахстане начали прорабатывать будущее Astana Hub после 2028 года. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития инициировало работу над долгосрочной стратегией поддержки технологического предпринимательства, рассчитанной до 2045 года, передает BAQ.kz.

В ведомстве отмечают, что инициатива является частью более широкой стратегии цифровой трансформации экономики и направлена на создание стабильной и предсказуемой среды для IT-компаний, инвесторов и стартапов.

Как подчеркнули в министерстве, речь идет не только о сохранении существующих механизмов поддержки, но и о формировании новых условий для дальнейшего роста технологического сектора.

"Данная инициатива направлена на создание предсказуемой и конкурентоспособной бизнес-среды, которая позволит Казахстану укрепить свои позиции в качестве ключевого регионального IT-хаба", – сообщили в ведомстве.

Что планируют изменить

Сейчас Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с экспертным сообществом и государственными органами анализирует действующие меры поддержки и рассматривает варианты их развития на долгосрочную перспективу.

Основной акцент планируется сделать на развитии человеческого капитала, поддержке инноваций, внедрении решений на базе искусственного интеллекта и привлечении высокотехнологичных инвестиций.

В министерстве считают, что компаниям необходим долгосрочный горизонт планирования, который позволит увереннее развивать бизнес и запускать новые проекты в Казахстане.

"Текущая задача ведомства – не просто сохранить достигнутые темпы, а обеспечить качественный рывок, формируя условия, при которых каждая IT-компания, работающая в Казахстане, будет иметь горизонт планирования на десятилетия вперед", – отметили в МИИЦР.

Что уже удалось Astana Hub

По данным ведомства, сегодня Astana Hub остается одним из ключевых инструментов развития цифровой экономики страны.

На сегодняшний день в экосистеме зарегистрировано 2268 компаний. Благодаря их деятельности создано около 35 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, привлечено 438 млрд тенге инвестиций, а объем экспорта казахстанских IT-решений достиг 1,9 млрд долларов.

В министерстве подчеркивают, что дальнейшее развитие Astana Hub рассматривается как один из приоритетов государственной политики в сфере технологий и искусственного интеллекта.

"Формирование долгосрочной стратегии развития Astana Hub является приоритетным вектором государственной политики, направленным на превращение Казахстана в одну из самых привлекательных юрисдикций для технологического бизнеса в мире", – говорится в сообщении ведомства.

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