Для туристов запустят дополнительный поезд до Балхаша летом
С 1 июня между Караганда и Балхаш начнет курсировать дополнительный пассажирский поезд. Решение связано с ростом туристического потока в летний сезон.
В летний сезон транспортное сообщение с Балхаш будет расширено. С 1 июня начнет курсировать дополнительный пассажирский поезд №220/219 по маршруту Караганда – Балхаш, передает BAQ.KZ.
Поезд будет ходить через день
Новый состав будет отправляться по нечетным датам.
В поезде предусмотрено шесть вагонов, включая два купейных и четыре плацкартных. По данным властей, это позволит сделать поездки более комфортными и доступными для пассажиров.
Решение о запуске дополнительного поезда принято в связи с традиционным увеличением пассажиропотока летом.
Летом расширят и авиасообщение
Помимо железнодорожного сообщения, в летний период планируется расширение авиарейсов в Балхаш.
С июня по август будут выполняться прямые субсидируемые рейсы по маршрутам:
- Алматы – Балхаш – Алматы;
- Астана – Балхаш – Астана.
Власти рассчитывают увеличить туристический поток
В управлении туризма Карагандинская область отметили, что развитие железнодорожного и авиационного сообщения направлено на повышение транспортной доступности побережья озера Балхаш.
Ожидается, что дополнительные рейсы помогут создать более комфортные условия для туристов в летний сезон.
