Для туристов запустят дополнительный поезд до Балхаша летом

С 1 июня между Караганда и Балхаш начнет курсировать дополнительный пассажирский поезд. Решение связано с ростом туристического потока в летний сезон.

Сегодня 2026, 14:17
Акимат Карагандинской области
Фото: Акимат Карагандинской области

В летний сезон транспортное сообщение с Балхаш будет расширено. С 1 июня начнет курсировать дополнительный пассажирский поезд №220/219 по маршруту Караганда – Балхаш, передает BAQ.KZ.

Поезд будет ходить через день

Новый состав будет отправляться по нечетным датам.

В поезде предусмотрено шесть вагонов, включая два купейных и четыре плацкартных. По данным властей, это позволит сделать поездки более комфортными и доступными для пассажиров.

Решение о запуске дополнительного поезда принято в связи с традиционным увеличением пассажиропотока летом.

Летом расширят и авиасообщение

Помимо железнодорожного сообщения, в летний период планируется расширение авиарейсов в Балхаш.

С июня по август будут выполняться прямые субсидируемые рейсы по маршрутам:

  • Алматы – Балхаш – Алматы;
  • Астана – Балхаш – Астана.

Власти рассчитывают увеличить туристический поток

В управлении туризма Карагандинская область отметили, что развитие железнодорожного и авиационного сообщения направлено на повышение транспортной доступности побережья озера Балхаш.

Ожидается, что дополнительные рейсы помогут создать более комфортные условия для туристов в летний сезон.

