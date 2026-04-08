Рынок труда в Казахстане входит в фазу структурных изменений: уже сегодня до 13% рабочих задач могут быть автоматизированы с помощью искусственного интеллекта. Это затрагивает около 1 млн занятых. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, как меняется рынок труда и какие профессии оказываются под наибольшим давлением.

На первый взгляд ситуация выглядит стабильной. По данным Бюро национальной статистики, по итогам IV квартала 2025 года уровень безработицы в стране составил 4,6% – это 445,7 тыс. человек. Однако за этой стабильностью скрываются более глубокие процессы – меняется сама структура занятости.

Как ранее сообщал BAQ.KZ, в стране насчитывается более 2 млн самозанятых, при этом часть из них не имеет стабильного дохода. Это указывает на скрытые проблемы занятости и уязвимость значительной части рынка труда.

В Министерстве труда в ответ на официальный запрос BAQ.KZ отмечают, что рынок все сильнее зависит от цифровизации и технологических изменений, которые одновременно создают новые возможности и усиливают давление на традиционные профессии.

«Рынок труда в Казахстане продолжает изменяться под влиянием глобальных тенденций, цифровизации и технологических инноваций. Это создает как новые возможности, так и вызовы для рабочей силы», – сообщили в ведомстве.

Как ИИ меняет работу уже сейчас

Ключевой фактор изменений – внедрение искусственного интеллекта. И речь идет не о будущем, а о процессе, который уже начался.

По оценкам Центра развития трудовых ресурсов, до 13% рабочих задач в Казахстане имеют среднюю и высокую вероятность автоматизации. Это соответствует примерно 1 млн занятых. При этом важно: речь идет не о полном исчезновении профессий, а о перераспределении функций внутри них.

«Наиболее частым результатом внедрения генеративного ИИ станет не замещение, а дополнение труда – автоматизация отдельных задач и рост производительности», – пояснили в министерстве.

Наиболее уязвимой категорией остаются офисные сотрудники. По международным оценкам, до 24% их задач могут быть полностью автоматизированы, еще 58% – частично.

На какие кадры растёт спрос

На фоне технологических изменений формируется новый спрос – прежде всего на специалистов в сфере IT. Министерство прямо указывает, что цифровизация уже сейчас трансформирует структуру занятости.

«С увеличением уровня цифровизации растет потребность в специалистах по искусственному интеллекту, кибербезопасности, аналитике данных, а также разработчиках программного обеспечения», – отметили в ведомстве.

Параллельно растёт спрос и в других отраслях – например, в энергетике и высокотехнологичных сферах. Ранее мы писали, что цифровизация и автоматизация не только меняют текущие профессии, но и формируют новые. Эксперты отмечают, что рынок труда будет перестраиваться под технологии, а ключевой тренд – появление принципиально новых специальностей.

Почему проблема не в технологиях

Несмотря на внимание к технологиям, ключевые причины безработицы остаются классическими.

По данным БНС, наибольшая доля безработных приходится на тех, кто:

уволился по собственному желанию – 126,4 тыс. человек

не может найти работу – 107,1 тыс.

выбыл с рынка труда по семейным обстоятельствам – 64,1 тыс.

Также фиксируются сокращения из-за ликвидации предприятий (28,7 тыс.) и сезонный характер занятости. Это говорит о том, что главная проблема – не исчезновение рабочих мест, а несоответствие между рынком и навыками.

Как ранее сообщал BAQ.KZ, значительная часть занятых работает вне классических трудовых отношений, что усиливает уязвимость на рынке труда и снижает устойчивость доходов

Что происходит со спросом и предложением

Ситуация подтверждается и данными Электронной биржи труда. Так, в феврале 2026 года работодатели разместили 99 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 124,9 тыс. резюме. Это означает, что формально рынок остается «рынком кандидата», однако внутри него усиливается перекос: работодатели ищут одних специалистов, а соискатели предлагают другие навыки.

В Министерстве труда отмечают, что структура вакансий наглядно показывает, где сегодня сосредоточен основной спрос.

«В отраслевой структуре спроса наибольшее количество вакансий традиционно приходится на социальную сферу и сектор услуг. Лидирует образование, где размещено 26,9 тыс. вакансий. Значительный спрос также наблюдается в сфере прочих услуг – 14,6 тыс., здравоохранении и социальном обслуживании населения – 9,4 тыс., а также в обрабатывающей промышленности – 8,6 тыс.», – сообщили в ведомстве.

При этом со стороны предложения доминирует молодежь: более 42% всех резюме приходится на соискателей до 35 лет.

Это усиливает конкуренцию в массовом сегменте и одновременно обостряет главный дисбаланс – между количеством желающих работать и реальной потребностью экономики в конкретных навыках.

В итоге рынок труда в Казахстане меняется не количественно, а качественно. Технологии не столько сокращают рабочие места, сколько пересобирают их содержание, повышая требования к квалификации и усиливая разрыв между навыками работников и запросами работодателей.

В этих условиях ключевым становится вопрос адаптации.

«Структура рынка труда претерпевает значительные изменения, что требует от рабочей силы постоянного совершенствования навыков», – подчеркнули в Министерстве труда.

Согласно официальному прогнозу, уровень безработицы в Казахстане в 2026–2027 годах сохранится на уровне около 4,7%. Однако за этой стабильной цифрой скрывается более сложный процесс – постепенная перестройка экономики и занятости под влиянием технологий. И главный риск здесь – не рост безработицы как таковой, а то, что часть работников может не успеть адаптироваться к новым требованиям рынка.