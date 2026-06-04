Что перевозил мужчина из Алматинской области в Шымкент

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Шымкента задержали жителя Алматинской области, подозреваемого в распространении наркотических средств на территории мегаполиса.

По данным полиции, мужчина передвигался на автомобиле, в багажнике которого при задержании было обнаружено и изъято более 1 кг синтетических психотропных веществ.

Следствием установлено, что подозреваемый занимался противоправной деятельностью с прошлого года. Наркотические средства он привозил из Алматинской области в Шымкент и распространял через так называемые "тайниковые закладки".

Координаты мест закладок передавались через мессенджеры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведутся дальнейшие следственные действия.

Ранее сообщалось, что наркокурьер привез "запрещенку" из Петропавловска.

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