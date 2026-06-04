Что перевозил мужчина из Алматинской области в Шымкент
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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Шымкента задержали жителя Алматинской области, подозреваемого в распространении наркотических средств на территории мегаполиса.
По данным полиции, мужчина передвигался на автомобиле, в багажнике которого при задержании было обнаружено и изъято более 1 кг синтетических психотропных веществ.
Следствием установлено, что подозреваемый занимался противоправной деятельностью с прошлого года. Наркотические средства он привозил из Алматинской области в Шымкент и распространял через так называемые "тайниковые закладки".
Координаты мест закладок передавались через мессенджеры.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведутся дальнейшие следственные действия.
Ранее сообщалось, что наркокурьер привез "запрещенку" из Петропавловска.
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