До 14 млн кубометров воды сэкономят в Жамбылской области
Обновленная система обеспечит ежегодную экономию воды.
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В Шуском районе Жамбылской области завершилась реконструкция ирригационных и дренажных систем Правобережного магистрального канала.
Работы провел Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации. Объект уже введен в эксплуатацию.
Масштабная модернизация охватила всю ключевую инфраструктуру: специалисты реконструировали 69 километров оросительных каналов, восстановили и обновили 241 гидротехническое сооружение, а также привели в порядок 17,5 километра коллекторно-дренажной сети. Это позволит значительно повысить надежность подачи воды и сократить ее потери при транспортировке.
После реконструкции эффективность оросительной сети выросла до 44%. Благодаря этому ежегодно удастся экономить до 12-14 миллионов кубометров воды, которые будут направлены на более рациональное орошение сельхозугодий.
Обновленная система обеспечит стабильное водоснабжение 5 172 гектаров сельскохозяйственных земель Конаевского, Дулатского и Балуан-Шолакского сельских округов Шуского района. Это создаст более благоприятные условия для выращивания сельхозкультур и повысит эффективность работы местных аграриев.
По словам председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Арсена Жаканбаева, завершение проекта имеет важное значение для укрепления водной безопасности страны и рационального использования водных ресурсов.
"Реализация проекта создает благоприятные условия для повышения урожайности, увеличения доходов сельхозтоваропроизводителей и устойчивого развития аграрного сектора региона", – отметил он.
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