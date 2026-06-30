До 14 млн кубометров воды сэкономят в Жамбылской области

В Шуском районе Жамбылской области завершилась реконструкция ирригационных и дренажных систем Правобережного магистрального канала.

Работы провел Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации. Объект уже введен в эксплуатацию.

Масштабная модернизация охватила всю ключевую инфраструктуру: специалисты реконструировали 69 километров оросительных каналов, восстановили и обновили 241 гидротехническое сооружение, а также привели в порядок 17,5 километра коллекторно-дренажной сети. Это позволит значительно повысить надежность подачи воды и сократить ее потери при транспортировке.

После реконструкции эффективность оросительной сети выросла до 44%. Благодаря этому ежегодно удастся экономить до 12-14 миллионов кубометров воды, которые будут направлены на более рациональное орошение сельхозугодий.

Обновленная система обеспечит стабильное водоснабжение 5 172 гектаров сельскохозяйственных земель Конаевского, Дулатского и Балуан-Шолакского сельских округов Шуского района. Это создаст более благоприятные условия для выращивания сельхозкультур и повысит эффективность работы местных аграриев.

По словам председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Арсена Жаканбаева, завершение проекта имеет важное значение для укрепления водной безопасности страны и рационального использования водных ресурсов.