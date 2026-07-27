Министерство здравоохранения Казахстана проведет масштабную проверку всех организаций родовспоможения страны. До 15 августа специалисты оценят, как в перинатальных центрах соблюдаются требования инфекционного контроля, передает BAQ.KZ.

Соответствующее поручение дала министр здравоохранения Акмарал Альназарова на аппаратном совещании, посвященном вопросам совершенствования системы инфекционного контроля.

Проверки охватят 69 организаций родовспоможения. Их проведет Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

В министерстве подчеркнули, что основная цель проверок – не увеличение количества санкций, а выявление и устранение рисков, а также повышение качества медицинской помощи матерям и новорожденным.

«Главная задача системы инфекционного контроля – предупреждать риски, а не реагировать на их последствия. Каждый случай инфекции должен стать поводом для профессионального анализа и принятия решений, которые помогут повысить безопасность пациентов. Только открытый и объективный подход позволит совершенствовать качество медицинской помощи», – подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Что изменится после проверок

По итогам совещания глава Минздрава поручила пересмотреть действующие подходы к расследованию случаев инфекций, актуализировать санитарные правила и проверочные листы государственного контроля, сделав акцент на профилактике.

Кроме того, управления здравоохранения регионов должны обеспечить медицинские организации необходимыми средствами для дезинфекции и стерилизации, средствами индивидуальной защиты, современным оборудованием и одноразовыми расходными материалами, а также организовать обучение медперсонала вопросам инфекционного контроля.

Особое внимание – антибиотикорезистентности

Отдельный блок поручений касается борьбы с устойчивостью микроорганизмов к антибиотикам.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля усилит контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска антибактериальных препаратов. В министерстве отмечают, что рациональное применение антибиотиков является одним из ключевых факторов профилактики антибиотикорезистентности.

По итогам проверок в каждом регионе планируется утвердить дорожные карты по дальнейшему совершенствованию системы инфекционного контроля.

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