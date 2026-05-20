"Исчезло оборудование на 140 млн". Как в Костанае ремонтировали роддом, которого не будет

История с ремонтом костанайского областного роддома, который должны были сдать в прошлом году, обернулась скандалом. На днях выяснилось, что договор с прежним подрядчиком заказчик работ расторг в одностороннем порядке и будет искать нового. Но пока шли суды, компания, установившая медицинское оборудование, вывезла его в неизвестном направлении. Общая стоимость потери - более 140 млн тенге. И теперь в управлении здравоохранения заявляют, что роддома в здании, которое под него ремонтировали, вообще не будет. Что будет вместо роддома, когда и за чей счет?

Медленное начало

Здание костанайского областного роддома не видело ремонта почти четверть века. Об этом активно заговорили еще в 2022 году - сразу после снятия пандемии. И, в связи с тем, что в разгар заболеваемости коронавирусом, корпус №3 здания областной костанайской больницы , где располагался объект, превратили в инфекционный госпиталь. После того, как сняли пандемию, денег в бюджете не нашлось. И здание простаивало без ремонта еще два года. Роды принимали в соседнем корпусе больницы, где располагался городской объект здравоохранения.

И только в начале 2024 года деньги на капитальную реконструкцию корпуса №3 в бюджете наконец нашли. И немалые - 1 млрд тенге только на внутренние работы. На эти средства запланировали установить комплекс чистых помещений с воздухообменной системой, новые лифты, панели из пластика и много чего другого. Однако строительная компания на переделку здания нашелся только к концу 2024 года. Им стало карагандинское ТОО "Rakada Group". До этого оно ремонтировало здание аркалыкского роддома, со сдачей которого тоже были проблемы.

Срыв сроков и судебные споры

Окончание срока работ по восстановлению костанайского корпуса больницы датировали июнем прошлого года. Однако здание не сдано по сей день, а вокруг него разгорается все больший скандал. Проблемы с карагандинским ТОО начались еще летом 2025 года, когда заказчик работ -костанайская областная больница - понял, что до обещанной сдачи здания в эксплуатацию очень далеко. Начались судебные разбирательства. Правда тогда они закончились мирно: сторонам удалось заключить медиативное соглашение и обозначить новые срок сдачи объекта - декабрь 2025 года. Но сроки вновь были нарушены, поэтому заказчик подал в суд на исполнителя работ и расторг договор в одностороннем порядке.

В итоге корпус площадью более 3000 квадратных метров снова оказался заброшен. Изменений здесь не было уже больше 25 лет. Сейчас оно выглядит как заброшенный объект. Вокруг него горой навален строительный и другой мусор.

Скандальная середина

Обнаружилось, что существенные проблемы не только с затянувшейся на неопределенное время модернизацией роддома, но и с медицинским оборудованием. Как оказалось, в частично обновленное здание роддома успели завезти оборудование.

"Успели установить операционные лампы, консоли для подачи воздуха и другое. Общая стоимость оборудования составила 141 млн тенге, выплаченных из бюджета. Все это ТОО "Rakada Group", которое на время ремонта изолировало доступ к объекту , успело вывезти, не уведомив нас об этом. Куда именно - мы не знаем", - сообщил юрист костанайской областной больницы Ренат Бисенов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч.4 УК РК "Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере". Причем, о хищении, в котором обвиняют подрядчика, стало известно случайно. Еще осенью прошлого года комиссия областного маслихата приехала осмотреть ремонтируемое здание на предмет подключения к отоплению. Целью было выяснить, не останется ли простаивающий без обновления корпус №3 областной больницы без тепла в зиму, что усугубило бы ситуацию еще больше. Но в ходе осмотра стало известно, что оборудования в здании нет.

Свои взаимоотношения с подрядной организацией в костанайской областной больнице описали, как очень проблемные. Карагандинская компания дважды не завершила работы в установленные сроки, несмотря на заключение мирного соглашения в суде. Потом оно начало требовать повышение стоимости своих услуг, мотивируя тем, что цена на строительные материалы выросла. И даже подало в суд на заказчика работ, чтобы повысить стоимость сметы работ. Однако в суде стало понятно, что это невозможно, потому что по закону, если капитальный ремонт уже начали, цены остаются такими же, как при начале строительно-монтажных работ. Тогда ТОО "Rakada Group" отказалось от своих претензий и вновь приступило к ремонту объекта. Но только после выплаты аванса от заказчика в размере 150 млн тенге. Однако завершить работы после этого также не удалось. Подрядчик свои обязательства так и не выполнил - и началась новая серия затяжных судов.

При этом Жанибек Абикаев, директор ТОО "Rakada Group", с которым нам удалось связаться, претензии в свой адрес не признает.

"Договор на ремонт роддома с нами расторгли незаконно в одностороннем порядке, поэтому мы будем подавать апелляцию. Оборудование вывезли не мы, а наша субподрядная компания, которая его устанавливала. Но доступ к зданию ей дал заказчик работ. Каким образом это получилось и почему никто не проконтролировал, что вывозится оборудование - мы сами не понимаем", - сообщил Абикаев.

Он также отметил, что речь идет о мелком оборудовании - стендах, лампах, а не полноценном медицинском комплексе. И вывезли не все. Суть конфликта с заказчиком работ он объясняет тем, что госархстройконтроль не дал ему разрешение на строительно-монтажные работыы, поэтому он "не имел права заходить на объект". В связи с чем и затянул сроки ремонта.

Чем закончилась история

На данный момент заказчику работ удалось вернуть выплаченный подрядчику аванс в размере 150 млн тенге через страховую компанию, но дальнейшая судьба медицинского объекта и сдачи его в эксплуатацию так и остается непонятной. Выяснилось лишь то, что роддома в обновленном здании, на обновление которого выделяли 1 млрд тенге, не планируется.

Как пояснили в костанайской областной больницы, в корпус №3 планируют перенести отделение челюстно-лицевой хирургии и отделение гинекологии, в будущем возможно еще какое-то отделение.

"Количество родов за последние 5 лет резко снизилось - примерно на 25%. Здание, в котором сейчас принимают роды, прекрасно функционирует. Его площадь - более 10 000 квадратных метров. Этого достаточно. Помимо родильного отделения, в нем есть и отделение патологии новорожденных", - пояснил генеральный директор костанайской областной больницы Асхат Утебаев.

Однако вновь остается не ясным, сколько времени и денег потребуется, чтобы переделать здание роддома уже под совершенно другие объекты.

"Все это время шел ремонт здания роддома, поэтому речь о новой проектно-сметной документации под другое здание никто не вел. Возможно ПСД и не потребуется, а просто перенесут оборудование в отремонтированное здание", - сообщила заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ирина Ермолина.

В управлении строительства акимата Костанайской области объяснили, что к ним тоже пока никто не обращался за разработкой новой ПСД.

"Возможно основной корпус здания так и продолжат ремонтировать, но какой-то отдельный его блок реконструируют в связи с перепрофилированием под другое назначение. Тогда нужна будет проектно-сметная документация на реконструкцию части здания. Но пока с таким запросом к нам не обращались", - отметила заместитель руководителя управления строительства Лидия Беленко.

Она добавила, что если реконструкция все-таки потребуется, то обновление здание корпуса №3 костанайской областной больницы затянется еще дольше. На разработку ПСД требуется от 3 до 8 месяцев, но до этого сначала нужно объявить госзакупку, найти подрядчика на ее разработку. Потом провести техобследование здания, разработать и утвердить ПСД во всех инстанциях. И только потом приступать к работам, пояснили специалисты. Не говоря уже о стоимости ПСД, которая обычно обходится бюджету в несколько миллионов тенге.

Нехорошая тенденция?

На данный момент сроки завершения проекта остаются неизвестными. Обещанный за 1 млрд капитальный ремонт здания роддома, которые должны была сделать меньше, чем за год, растянется на неопределенный срок. Плюс потребуется еще большее количество финансов. Прибавьте к этому тот факт, что роддома в этом здании вовсе не будет и ситуация вызывает вопросы. Заложникам в этой ситуации вновь остаются простые люди. И если одного роддома в Костанае действительно хватает, то зачем вообще нужно было выделять 1 млрд на проект реконструкции другого корпуса?

Отметим, что во время затянувшихся работ в здании роддома был арестован курирующий этот проект заместитель руководителя управления здравоохранения Ерболат Доспанов. Его арест связывают с арестом другого крупного чиновника - экс-руководителя управления здравоохранения Данияра Джандаева, который курировал проект реконструкции еще одного медицинского объекта Костаная. Вокруг него, к слову, ранее тоже возникали споры.

Речь о превратившемся в долгострой здании детской больницы. Ее не могут капитально отремонтировать с 2020 года. Обстоятельства, при которой единственный в области медицинский объект, предназначенный для лечения детей, стал долгостроем, очень схожи с несостоявшимся ремонтом роддома. В 2020 году на переделку здания детской больницы также выделили 1,2 млрд тенге, но спустя два года подрядное ТОО "Вершина" запросило еще больше средств из-за удорожания стройматериалов. Дело дошло до суда, где с требованиями подрядчика согласились, денег добавили, но в 2024 году он запросил еще больше средств от первоначальной суммы - 1,5 млрд тенге. В марте этого года оказалось, что стоимость части работ по ремонту детской больницы была завышена, но здание простаивает до сих пор, а дела бывших чиновника облздрава все еще расследуются.

Напомним также, что из-за своего длительного простоя костанайская детская областная больница получила в прошлом году "черную метку" от активистов гражданской кампании «Халық Қаһары» от движения «Жаңа адамдар». Они специально приехали в Костанай, чтобы установить стелу «Халық Қаһары» и растянули плакат: "Где больница?" Все для привлечения внимание к скандальному костанайскому долгострою в сфере здравоохранения. Но к нему в этом году прибавился еще один.

"Честно говоря, мы думали, что после ареста бывшего руководителя управления здравоохранения области Джандаева, дело сдвинется с мертвой точки. Конечно мы можем рассмотреть возможность и еще раз приехать в Костанай, чтобы привлечь внимание не только к зданию детской больницы, но и роддома", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь движения "Жана адамдар" Алпамыс Абилов.

Если активисты еще раз посетят Костанай и развернут новый плакат: "Где роддом?", то долгострои в сфере здравоохранения области превратятся в тенденцию...