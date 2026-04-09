Около 90% всех операций в Казахстане безналичные. Об этом сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

«Казахстан - практически cashless-экономика, около 90% всех транзакций осуществляется в безналичной форме», - сказал Мадиев на форуме Freedom Inside в Астане.

Он отметил, что Казахстан является лидером не только в региональном, но и в мировом масштабе в сфере цифрового государственного управления.

По словам вице-премьера, сегодня из более чем 1300 государственных услуг свыше 90% доступны в онлайн-формате. Почти 40 персональных документов оцифрованы в рамках цифрового правительства.

Также Жаслан Мадиев отметил, что Национальный банк реализовал пилотный проект CBDC (Central Bank Digital Currency) цифровой тенге. Он подчеркнул, что крупные государственные проекты уже используют цифровой тенге.

Читай также:

Как правильно обращаться с кассовыми чеками, чтобы избежать проблем

В Казахстане объяснили новые правила покупки жилья