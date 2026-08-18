До пяти лет лишения свободы: адвокат рассказал о деле Улданы Мырзуан

Перед началом судебного процесса по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан адвокат потерпевшей стороны Нурсултан Орынбек рассказал журналистам о позиции семьи погибшей, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, он представляет интересы матери погибшей - Салимы Омаровой. Уголовное дело рассматривается по статье 254 УК РК. Обвиняемой по делу проходит председатель ОСИ.

«По статье 254 привлекается председатель ОСИ. Закон прямо предусматривает ответственность председателя ОСИ, который должен был соответствующим образом сделать замечание или дать рекомендации акимату, чтобы устранили эти дефекты. Но таких действий не было. Сейчас мы все детали раскрывать не можем, в суде уже все будет ясно», – сказал Нурсултан Орынбек.

Адвокат отметил, что потерпевшая сторона удовлетворена проведенным досудебным расследованием. По его словам, собранные материалы и доказательства переданы суду, который должен дать им оценку.

«Мы следствием довольны. Считаем, что все доказательства предоставлены суду, и дальше уже суд решит», – заявил адвокат.

При этом потерпевшая сторона пока не определилась с гражданским иском и своей позицией относительно наказания обвиняемой.

«Пока мы не решили вопрос по гражданскому иску. По поводу санкции и наказания мы тоже еще не решили. Пока вопрос открыт», – сообщил Орынбек.

По словам адвоката, санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. При назначении наказания суд будет учитывать обстоятельства дела.

В числе потерпевших по делу также находится супруг Улданы Мырзуан. Как пояснил адвокат, на момент гибели фельдшера они состояли в браке, поэтому он имеет соответствующий процессуальный статус.

Судебное разбирательство по делу о гибели Улданы Мырзуан начинается сегодня в Астане.

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