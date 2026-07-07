Казахстан рассчитывает добыть около 90 млн тонн нефти по итогам 2026 года и продолжит выполнять обязательства, принятые в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, утвержденные на текущий год показатели остаются достижимыми.

"Учитывая, что мы являемся участниками соглашения ОПЕК+, важно понимать, что мы максимально стараемся и проводим работу по обеспечению обязательств перед этой организацией. На текущий год показатели достижимы. Мы планируем добыть порядка 90 млн тонн", – сказал вице-министр.

Что происходит в ОПЕК+

Заявление прозвучало после того, как страны ОПЕК+ приняли решение об очередном увеличении добычи нефти. Ранее участники соглашения договорились повысить совокупную добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, постепенно возвращая на рынок ранее сокращенные объемы.

При этом каждая страна-участник должна соблюдать согласованные квоты, а государства, превысившие установленный уровень добычи, обязаны компенсировать превышение в последующие периоды.

Казахстан ранее неоднократно заявлял, что намерен выполнять принятые в рамках соглашения обязательства, несмотря на рост добычи на крупных месторождениях.

Ранее в Министерстве энергетики также сообщили, что не получали официальных запросов от России на поставку бензина, а также напомнили о действующих ограничениях на въезд за топливом в приграничных районах.