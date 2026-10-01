Доходы бизнеса на «упрощенке» выросли до 9,4 трлн тенге

Казахстанский бизнес, работающий по упрощенной декларации, увеличил доходы и стал чаще нанимать сотрудников. Первые результаты обновленного налогового режима подвели по итогам первого полугодия 2026 года.

За шесть месяцев предприниматели на «упрощенке» задекларировали 9,4 трлн тенге доходов. Годом ранее показатель составлял 7,9 трлн тенге. Таким образом, рост составил 18,9%.

Одновременно увеличилось количество наемных работников. Если год назад у предпринимателей на этом режиме работали 445 тыс. человек, то теперь – 509 тыс. человек. Рост составил 14,2%. Фонд оплаты труда увеличился на 7,2%.

При этом на 30,5% стало меньше предпринимателей, которые вообще не имеют наемных работников. Почти на треть сократилось и число бизнесменов, указывающих в декларациях доход от нуля до 5 млн тенге.

Что изменилось для бизнеса с 2026 года

Напомним, с 1 января в Казахстане действует новый Налоговый кодекс. В рамках реформы количество специальных налоговых режимов сократили с семи до трех: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств.

Одним из самых востребованных вариантов стала именно упрощенная декларация. После переходного периода этот режим выбрали более 1,2 млн предпринимателей.

Работать по «упрощенке» могут ИП и юридические лица, которые соответствуют требованиям Налогового кодекса. Годовой доход не должен превышать 600 тыс. МРП – в 2026 году это около 2,6 млрд тенге. Ограничения по количеству работников нет, однако для ряда видов деятельности этот режим недоступен.

Базовая ставка индивидуального или корпоративного подоходного налога составляет 4% от дохода. Маслихаты могут корректировать ее в установленных законом пределах. Отчетность предприниматели сдают раз в полугодие.

Первые декларации по новым правилам предприниматели сдали в августе за первое полугодие. Именно эти данные теперь позволяют увидеть первые результаты налоговой реформы. Пока они показывают рост декларируемых доходов и числа официально занятых работников. Окончательно оценивать эффект нового режима можно будет после появления данных за следующие отчетные периоды.

Читай также:

Казахстанцам ответили на слухи о 5% налоге на доходы по депозитам

Казахстанцам напомнили об уплате налога на имущество до 1 октября