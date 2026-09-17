Доходы бюджета в 2027 году прогнозируют почти в 20 трлн тенге

Доходы республиканского бюджета Казахстана в 2027 году прогнозируются на уровне 19,9 трлн тенге – на 2,8 трлн больше оценки текущего года. Об этом сообщил первый вице–министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации Прогноза социально–экономического развития в Курултае, передает BAQ.KZ.

«Так, доходы в 2027 году прогнозируются в объеме 19,9 трлн теңге или на уровне 10,0 % к ВВП», – сказал первый вице–министр.

Он подчеркнул, что бюджет прогнозировался на основе правил, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года.

«При расчете прогноза доходов республиканского бюджета за базу приняты фактическое исполнение за прошлый год и оценка по итогам семь месяцев текущего года», – уточнил первый вице–министр.

По его словам, по сравнению с оценкой текущего года рост составит 2,8 трлн теңге.

Основное увеличение доходов прогнозируется за счет:

– роста экономики – 1,6 трлн теңге;

– снижения сумм возврата НДС – 1,1 трлн теңге;

– других факторов – 0,5 трлн теңге.

Вместе с тем, ожидается снижение доходов на 0,5 трлн теңге.

Ранее в Миннацэкономики сообщили, что среднегодовой реальный рост ВВП Казахстана в 2027–2029 годах прогнозируется выше 5%. Номинальный объем ВВП, согласно базовому сценарию, должен увеличиться со 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году. В основу сценария заложена цена нефти на уровне 70 долларов за баррель.

Инфляцию прогнозируют на уровне 6–8%.