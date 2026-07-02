В Казахстане появился первый лицензированный криптообменник
Лицензию на деятельность криптообменника получила компания ТОО «Pax Finance».
Сегодня 2026, 12:34
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