Почему криптообменник заработал именно сейчас

Напомним, с 1 мая 2026 года в Казахстане вступили в силу новые правила регулирования рынка цифровых активов. Теперь компании, оказывающие услуги по обмену криптовалют, могут работать только после получения лицензии или прохождения учетной регистрации в Национальном Банке.

Как ранее поясняли в Нацбанке, новые нормы распространяются не только на криптообменники, но и на криптобиржи, а также вводят в правовое поле новые виды цифровых финансовых активов. "Провайдеры услуг цифровых активов смогут работать только по лицензии или после регистрации в Национальном Банке. Именно Нацбанк будет устанавливать правила их деятельности", отмечали в финансовом регуляторе.

Именно поэтому первая лицензия была выдана только сейчас – после вступления в силу нового порядка лицензирования.

Что такое криптообменник

Криптообменник – это сервис, который позволяет легально покупать, продавать и обменивать криптовалюту за обычные деньги, например тенге. По принципу работы он напоминает привычный обменный пункт валют, только вместо долларов или евро клиент приобретает либо продает цифровые активы, такие как Bitcoin или Ethereum.

Лицензированный криптообменник также может хранить цифровые активы клиентов, открывать физические отделения и устанавливать специальные терминалы – криптоматы, через которые можно совершать операции с криптовалютой.

Что еще изменится для рынка цифровых активов

В Национальном Банке отмечают, что новые правила не только легализуют деятельность участников рынка, но и создают основу для развития цифровой экономики. Законодательство также вводит отдельную категорию цифровых финансовых активов.

"К цифровым финансовым активам относятся стейблкоины, обеспеченные деньгами, токенизированные реальные активы (недвижимость, товары, драгоценные материалы) и финансовые инструменты (облигации, акции и другое)", – сообщили в Нацбанке.

По оценке регулятора, использование таких инструментов позволит расширить доступ бизнеса к финансированию, ускорить расчеты, снизить транзакционные издержки и повысить прозрачность операций благодаря технологиям распределенного реестра. Одновременно банки получили право выпускать собственные цифровые финансовые активы, инвестировать в них и участвовать в капитале операторов платформ цифровых активов.

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