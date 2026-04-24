Платные дороги в Казахстане расширят - сборы вырастут до 120 млрд

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на парламентских слушаниях в Сенате рассказал о планах увеличения доходов бюджета за счет платных дорог, передает BAQ.KZ.

По его данным, в 2025 году поступления от платных автодорог составили 87 млрд тенге.

«Развитие платных автомобильных дорог осуществляется поэтапно. В 2025 году их протяжённость составила 4,9 тыс. км. В этом году показатель будет доведён до 6,7 тыс. км», - отметил министр.

По его словам, интенсивность движения на этих дорогах также растёт.

«Объём поступлений от платных дорог в 2025 году составил 87 млрд тенге, план на текущий год - 120 млрд тенге. Эти средства направляются на обслуживание займов и содержание дорог. В целом платные дороги позволяют снизить нагрузку на бюджет», - заявил Нурлан Сауранбаев.

Министр подчеркнул, что развитие автомобильного транзита имеет значительный потенциал.

«В ближайшее время будут завершены инфраструктурные проекты, а также модернизация и строительство пунктов пропуска. Будут внедрены новые технологии, и мы откажемся от разрешительной системы. Эти меры позволят увеличить транзитный потенциал страны», - сказал глава ведомства.

Ранее министр сообщил, что До 2027 года в стране модернизируют более 2,6 тысяч км железных дорог.

