Долг платежом красен: в Актау за алименты пришлось расплачиваться квартирами и машинами

В Актау должникам по алиментам пришлось расплачиваться имуществом. В счет задолженности взыскателям передали две квартиры, земельный участок и три автомобиля. Всего с начала 2026 года по инициативе городской прокуратуры удалось взыскать 134,8 млн теңге.

Один из должников накопил задолженность по алиментам на 37,8 млн теңге. Во время проверки выяснилось, что на его имя зарегистрирован Toyota Land Cruiser.

Частный судебный исполнитель оценил внедорожник в 25,5 млн теңге. Автомобиль передали взыскателю в счет частичного погашения задолженности.

В другом случае алиментный долг погасили за счет доли в квартире стоимостью 13,4 млн теңге.

Как сообщили в прокуратуре Актау, за сокрытие доходов и уклонение от исполнения родительских обязанностей к административной ответственности привлекли 46 должников. В отношении еще 11 человек зарегистрированы уголовные дела.

Миллиардные долги по всей стране

Проблема неуплаты алиментов остается актуальной и в других регионах. Накануне стало известно, что житель Шуского района Жамбылской области погасил задолженность в 1,7 млн теңге после вмешательства прокуратуры. Мужчина не выплачивал алименты с 2024 года. После начала досудебного расследования он признал вину, выплатил долг, а стороны примирились.

Ранее в Риддере после прокурорской проверки удалось взыскать 15,6 млн теңге с 19 должников. Проверка показала, что частный судебный исполнитель не принимал необходимых мер для погашения задолженности.

Масштаб проблемы значительно шире отдельных случаев. Как ранее писал BAQ.KZ, в Казахстане изучают новые подходы к борьбе с уклонением от алиментных обязательств.

Общая задолженность в рамках проблемных исполнительных производств достигла 19 млрд теңге. Число неплательщиков превышает 12 тысяч человек, а более 1 500 должников находятся в розыске.

При этом отсутствие официальной работы не освобождает родителей от обязанности содержать детей. Взыскатели могут требовать расчета задолженности, проверки доходов и имущества должника, а при бездействии судебного исполнителя обращаться с жалобой в органы юстиции.