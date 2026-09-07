Дольщикам в Костанае вернули более 123 млн тенге после суда

В Костанае завершился суд по делу о мошенничестве при привлечении денег граждан на строительство жилья. Потерпевшими стали десятки семей, вложивших средства в будущие квартиры.

По данным прокуратуры, директор строительной компании в течение двух с половиной лет заключал с гражданами договоры на приобретение квартир, хотя не имел разрешения на привлечение денег дольщиков.

При этом, как установил суд, руководитель компании понимал, что завершить строительство не сможет, однако продолжал принимать деньги.

С апреля 2022 года по ноябрь 2024-го от граждан было привлечено более 123 млн тенге. Полученными средствами директор распорядился по своему усмотрению.

В итоге покупатели остались без обещанных квартир и вложенных денег.

Ущерб возместили полностью

В прокуратуре сообщили, что в ходе судебного разбирательства ущерб всем потерпевшим был возмещен в полном объеме.

Суд признал руководителя строительной компании виновным в мошенничестве и назначил ему условное лишение свободы с пробационным контролем.

Кроме того, ему запретили в течение пяти лет занимать руководящие должности в строительных организациях.

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