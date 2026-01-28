В Астане на форуме Qazaqstan NEXT 2026 исполнительный директор ассоциации KAZENERGY Ляззат Ахмурзина рассказала о ключевых факторах, которые мешают женщинам продолжать карьеру, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, одна из главных причин, влияющих на профессиональное развитие женщин, — редкая поддержка со стороны семьи и неравномерное распределение домашних обязанностей. Эта ситуация, как отметила Ахмурзина, не меняется даже тогда, когда женщина выходит на работу: основная часть бытовой нагрузки по-прежнему остается на ней. Она связала это и с данными исследования World Force in Women за 2024 год: согласно нему, женщины выполняют домашнюю работу в пять раз больше, чем мужчины.

"Ситуация, когда семья поддерживает женщину и говорит: “Иди, делай карьеру, развивайся”, встречается очень редко. Даже очень-очень редко. В последнем исследовании World Force in Women, в данных за 2024 год, говорится, что женщина в семье выполняет домашнюю работу в пять раз больше, чем мужчины. Даже если она выходит на работу, пусть даже с 50-процентной занятостью, никто из домашних не предлагает: “Давайте сократим объем домашней работы”— сказала Ляззат Ахмурзина.

Как подчеркнула спикер, именно эта неравная нагрузка напрямую влияет на карьеру женщины. Когда она достигает определенного уровня, набирается опыта и ей начинают предлагать новые должности, вместо роста она нередко оказывается вынуждена отказаться от карьеры из-за внутреннего и внешнего давления. Такой режим трудно выдерживать долго — и физически, и психологически.

"В такой ситуации женщина, пройдя определенный путь и достигнув уровня, в какой-то момент отказывается от карьеры. Потому что сталкивается с реальностью: “Я физически этого не выдерживаю”. Самое печальное — именно в этот период ей начинают предлагать новые позиции, накапливается опыт, появляется возможность повышения. Но в итоге не потому, что мужчина выбирает семью, а потому что женщина вынуждена выбрать семью", — отметила она.

Еще одна важная тема, поднятая на форуме, — возвращение женщины на работу после рождения ребенка. По мнению Ахмурзиной, этот период для женщины становится не только большим перерывом, но и серьезным испытанием с точки зрения адаптации к новой среде. Коллектив меняется, требования растут, все быстро обновляется. При этом прежние достижения и прежний статус часто уже не имеют большого значения — результат требуется "здесь и сейчас". В таких условиях женщинам нужно время на адаптацию, а также безопасная атмосфера на работе и система поддержки.

"Зачем нужна эта поддержка? Потому что речь не только о судьбе одной женщины. Это ваши жены, матери, сестры. А завтра через это пройдут и ваши дочери. Поэтому, если сегодня не создавать такие программы, все так и останется просто лозунгами. Лозунгов много, а на деле — ничего", — сказала Ахмурзина.

По ее словам, продвижение женщин по карьерной лестнице во многом зависит и от внутренней политики компании. Там, где есть безопасность, четкая политика по развитию женщин, обратная связь и психологическая поддержка, женщина чувствует себя свободнее и готова профессионально расти. В среде без поддержки усиливается неуверенность, закрепляется сомнение "смогу ли я справиться?", а также влияет страх остаться недооцененной.

В завершение спикер отметила и разницу в восприятии ошибок на рабочем месте. По ее мнению, если мужчина допускает промах, это воспринимается как профессиональная неудача. Если же ошибается женщина, это нередко оценивается как неудача "из-за того, что она женщина", и этот эффект автоматически распространяется и на других женщин.