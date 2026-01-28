В рамках международного форума Qazaqstan NEXT 2026 в Астане было представлено издание Turning Points Qazaqstan 2026 – первая локальная версия аналитического проекта The New York Times для Казахстана, Центральной Азии и стран СНГ, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Издание выходит на казахском и русском языках и посвящено ключевым глобальным и региональным трендам на ближайшие 12 месяцев. В центре внимания – экономика, энергетика, геополитика, цифровая трансформация, искусственный интеллект и креативные индустрии.

Как отметила председатель FIPP и член консультативного совета Kazmedia Holding Юлия Бойл, запуск локальной версии Turning Points имеет стратегическое значение для позиционирования страны на международной арене.

– Turning Points – это ежегодный проект The New York Times, который анализирует ключевые тренды будущего. Впервые он реализуется в Казахстане и во всей Центральной Азии. Для нас важно показать миру, что Казахстан – не только потребитель глобальных трендов, но и источник идей, экспертизы и инноваций, – подчеркнула Юлия Бойл.

По её словам, в издание вошли материалы как международных, так и казахстанских экспертов. В частности, в журнале представлены эссе советника Президента РК Магзум Мирзагалиев и министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, посвящённые развитию искусственного интеллекта и инноваций на базе отечественных университетов.

Цифровая версия Turning Points Kazakhstan 2026 будет доступна на платформе New York Times Licensing, что обеспечит глобальный доступ к материалам издания и расширит международную аудиторию проекта.

Советник Президента РК Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что запуск издания Times Turning Points по лицензии The New York в Казахстане является важным событием.

Подробнее о запуске издания, глобальных медиатрендах и роли Казахстана в мировой повестке – в интервью с Юлией Бойл в нашем выпуске на YouTube.