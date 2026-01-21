Президент США Дональд Трамп прибыл в Давос на Всемирный экономический форум, несмотря на проблемы, возникшие в ходе полета, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Donald Trump на русском.

Напомним, ранее сообщалось, что полет Трампа в Давос был прерван из-за неполадок на борту. Самолет Air Force One с президентом США на борту накануне вечером был вынужден вернуться на военную базу Joint Base Andrews вскоре после вылета в Швейцарию.

По информации пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, что экипаж обнаружил "небольшую проблему с электрикой", и по соображениям безопасности принял решение развернуться. По данным Fox News, вскоре после взлета в одной из кабин погас свет. Трекер полетов показывает, что борт развернулся уже над Атлантикой. Непрерывный перелет из Вашингтона в Цюрих обычно занимает около восьми часов, после чего Трамп планировал добраться вертолетом до Давоса.

Однако, как уточняет CNN, самолет вернулся на базу, и президент с сопровождающими пересел на другой борт — резервный Air Force One.

Напомним, что 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) начался 19 января в швейцарском горнолыжном курорте Давос. В нынешнем году мероприятие проходит под девизом "Дух диалога" (A Spirit of Dialogue). Мероприятие продлится до 23 января. В этом году в нем примут участие 3 тысячи человек из 130 стран. Среди них около 400 высокопоставленных должностных лиц и политических лидеров.

При этом в окрестностях Давоса прошла протестная акция против президента США Дональда Трампа.