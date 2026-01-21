В окрестностях Давоса прошла протестная акция против президента США Дональда Трампа. По данным швейцарских СМИ, сегодня около десяти человек подняли на гору Грюниберг 450 факелов и выложили из них надпись "No Kings", передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

\У подножия вершины заранее подготовили площадку, факелы расставили так, чтобы лозунг читался с большого расстояния. Акция прошла на фоне Всемирного экономического форума, куда в эти дни съехались мировые лидеры и представители бизнеса.

Слоган "No Kings" отсылает к одноименному протестному движению в США. В 2025 году под этим лозунгом миллионы американцев выходили на акции по всей стране, обвиняя Трампа в авторитарном стиле правления и стремлении сосредоточить власть в своих руках.

Ранее сообщалось,что полет Трампа в Давос прервали из-за неполадки на борту.

В этом году США представлены в Давосе рекордной делегацией примерно из 300 человек.

56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) начался 19 января в швейцарском горнолыжном курорте Давос. В нынешнем году мероприятие проходит под девизом "Дух диалога" (A Spirit of Dialogue). Мероприятие продлится до 23 января. В этом году в нем примут участие 3 тысячи человек из 130 стран. Среди них около 400 высокопоставленных должностных лиц и политических лидеров