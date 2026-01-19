Президент Казахстанской Федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал ход рассмотрения допингового дела чемпиона мира по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы. Свою позицию он изложил в публикации в Instagram, передает BAQ.KZ.

"Дисциплинарной комиссией Казахстанской Федерации профессионального бокса проведено первое слушание, целью которого была первичная оценка материалов и процедур, а не вынесение поспешных выводов.

Уже на этом этапе стало ясно, что дело не может рассматриваться формально и требует дополнительной медицинской, экспертной и правовой оценки. В связи с этим принято решение о назначении повторного слушания на 23 января — это стандартная международная практика в сложных допинговых делах", — написал Рахимжан Ерденбеков.

Напомним, в декабре в анализе Жанибека Алимханулы было обнаружено запрещённое вещество - мельдоний, после чего был отменён его бой за три титула чемпиона мира с кубинцем Эрисланди Ларой. Вскрытие пробы состоялось 8 января.

