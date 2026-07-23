В Восточно-Казахстанской области в 2026 году планируют отремонтировать 630 километров автомобильных дорог. На эти цели выделено около 57 млрд тенге, сообщил на брифинге руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Асет Султанов, передает BAQ.KZ.

Из общей суммы финансирования около 37 млрд тенге направят на дороги республиканского значения, еще 20 млрд тенге – на дороги местного значения.

Особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к туристическим объектам. В этом году ремонтируют 215 километров дорог, обеспечивающих подъезд к селу Улкен Нарын, побережью Бухтарминского водохранилища, Сибинским озерам и озеру Маркаколь.

По словам Асета Султанова, в регионе также усилили контроль за качеством дорожных работ. Для мониторинга используется цифровая платформа KazRoadLab, которая позволяет отслеживать качество строительных материалов и результаты лабораторных испытаний. Кроме того, завершена разработка цифрового паспорта автомобильных дорог областного значения.

Параллельно продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. В Усть-Каменогорске строят транспортные развязки на пересечениях проспекта Сатпаева с улицей Жибек жолы и улиц Пермитина и Славского. Также ведутся строительство объездной дороги вокруг села Курчум, ремонт моста через реку Ак Берель, реконструкция моста через реку Уба в Шемонаихе и подготовка проекта нового моста в областном центре.

Для повышения безопасности дорожного движения в Усть-Каменогорске, Алтае и Риддере работают более 7 тысяч камер видеонаблюдения и 243 аппаратно-программных комплекса «Мерген». В дальнейшем власти планируют установить камеры фото- и видеофиксации и на дорогах республиканского и областного значения.

Развитие дорожной инфраструктуры является одним из ключевых направлений для Восточно-Казахстанской области, где расположены популярные туристические объекты – Бухтарминское водохранилище, озеро Маркаколь и Сибинские озера. Улучшение транспортной доступности должно способствовать росту внутреннего туризма и развитию экономики региона.

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