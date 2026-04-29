В Северо-Казахстанская область вводится временное ограничение движения транспорта на участке автодороги республиканского значения «Обход города Петропавловска», передает BAQ.kz.

Ограничения начнут действовать с 29 апреля 2026 года с 09:00 и затронут отрезок с 0 по 2,5 километра. Причиной стали работы по среднему ремонту дорожного полотна.

Движение будет закрыто для всех видов автотранспорта.

Для легковых автомобилей предусмотрены альтернативные маршруты через город.

Грузовой транспорт направят по объездным дорогам:

через направления Петерфельд - Архангельское - Новокаменка с выездом на трассу «Жезказган - Аркалык - Петропавловск», а также по участкам этой же трассы и маршруту «Астана - Кокшетау - Петропавловск - граница РФ (Жанажол)».

Открытие движения на данном участке планируется 20 мая 2026 года в 09:00.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по номеру 1403.

