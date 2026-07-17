АО «НК «ҚазАвтоЖол» заявило об участившихся конфликтах с отдыхающими во время ремонта дороги к Рахмановским ключам в Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.

На участке автодороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи продолжаются масштабные дорожные работы. В компании отметили, что после завершения ремонта путь к одному из самых популярных туристических направлений страны станет безопаснее и комфортнее.

В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия движение транспорта временно ограничено с 06:00 до 18:00. При этом, учитывая высокий туристический сезон и обращения граждан, ежедневно организовано дополнительное окно для проезда с 12:00 до 13:00.

В «КазАвтоЖоле» сообщили, что в последние дни на месте проведения работ участились случаи агрессивного поведения со стороны отдельных отдыхающих.

«Зафиксированы факты оскорблений, угроз, препятствования работе дорожной техники, а также применения физической силы в отношении сотрудников, обеспечивающих безопасность движения», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что подобные действия мешают проведению ремонта и могут привести к увеличению сроков завершения работ.

«КазАвтоЖол» призвал водителей соблюдать временные ограничения, уважительно относиться к требованиям дорожных служб и помнить, что воспрепятствование проведению дорожных работ, а также угрозы и применение насилия в отношении работников влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “ҚазАвтоЖол” ҰҚ” Шығыс Қазақстан облыстық филиалы (@qaj_vko)

Дорогу к Рахмановским ключам начали ремонтировать в начале мая. На объекте задействованы 22 единицы специализированной техники и 31 специалист. На сегодняшний день дорожники выполнили исправление профиля основания с добавлением нового материала на участке протяженностью 5 километров. Кроме того, устройство основания из черного щебня завершено на 1,5 километра дороги.