Беспилотник, предположительно запущенный из Ирана, атаковал нефтеперерабатывающий объект компании Saudi Aramco в Рас-Тануре — одном из ключевых энергетических узлов Саудовская Аравия, передает BAQ.kz со ссылкой на indiatvnews.com.

По предварительной информации, дрон-камикадзе Shahed-136 поразил объект рано утром в понедельник на территории промышленной зоны Рас‑Танура. В результате удара возник пожар, однако, по сообщениям источников, возгорание было небольшим и быстро взято под контроль.

Сообщается, что пострадавших и погибших нет.

Информация об атаке появилась первоначально в социальных сетях и пока официально полностью не подтверждена властями. Инцидент произошёл на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке, включая недавние ракетные и беспилотные удары Ирана по странам Персидского залива и Израиль, которые последовали за международными военными авиаударами.

Рас-Танура считается одним из важнейших нефтяных центров мира, и любые атаки на его инфраструктуру могут повлиять на глобальные энергетические рынки.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес авиаудары по позициям «Хезболлах» в Бейруте. Помио этого сегодня авианосец Abraham Lincoln стал целью баллистических ракет Ирана. Также стало известно, что Израиль объявил о завершении операции против высшего руководства Ирана.