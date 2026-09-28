Дропперы, интернет-казино и 415 млн тенге: в Караганде раскрыли схему

В Карагандинской области пресечена деятельность группы, которая, по данным следствия, обеспечивала прием и вывод денег игроков интернет-казино «Vavada», передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

По данным департамента АФМ по Карагандинской области, в январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.

Следствие считает, что обязанности между участниками были распределены. Один из них координировал работу группы и взаимодействовал с представителями интернет-казино. Второй занимался поиском дропперов, получением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.

Для работы был арендован офис в Караганде, где операторы посменно работали круглосуточно. Всего, по информации АФМ, в схеме использовались 23 дроп-счета. Через них были проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда арестовано их имущество, в том числе частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд. В АФМ отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана разглашению не подлежит.

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