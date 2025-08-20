Департамент полиции Абайской области сообщил о расследовании уголовного дела по факту трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Урджарском районе. В результате аварии погибли трое несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.

По данным МВД, подозреваемый водитель был задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания.

По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Министерства внутренних дел.

Напомним,19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.

Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.