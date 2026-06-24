В Алматинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла 23 июня на 132-м километре автодороги "Алматы – Шелек – Хоргос".

По данным Департамента полиции Алматинской области, возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Haval выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi 100.

В результате аварии водитель и двое пассажиров Audi скончались на месте от полученных травм.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Водитель Haval взят под стражу.

"Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", – сообщили правоохранители.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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Ранее автобус столкнулся с локомотивом в Астане.

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