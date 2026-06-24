Лобовое ДТП произошло в Алматинской области: есть погибшие
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В Алматинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла 23 июня на 132-м километре автодороги "Алматы – Шелек – Хоргос".
По данным Департамента полиции Алматинской области, возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля Haval выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi 100.
В результате аварии водитель и двое пассажиров Audi скончались на месте от полученных травм.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Водитель Haval взят под стражу.
"Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", – сообщили правоохранители.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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