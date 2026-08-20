Два брата производили «синтетику» в Павлодарской области
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В городе Экибастуз Павлодарской области правоохранители пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков.
По данным Министерства внутренних дел, лабораторию оборудовали в гараже во дворе жилого дома. Производством синтетических наркотиков занимались два местных жителя – братья.
Их задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Что изъяли
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 10 кг психотропного вещества альфа-PVP.
Также изъято около 860 литров различных химических жидкостей, в том числе 300-литровая емкость-реактор. Кроме того, обнаружены лабораторная посуда, весы и средства индивидуальной защиты.
Кто координировал работу
Следствие установило, что действия подозреваемых координировал куратор через мессенджер Signal.
По данным МВД, он контролировал процесс производства и оставлял подозреваемым тайники с прекурсорами.
Какое наказание им грозит
По факту организации производства наркотиков начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сейчас правоохранители устанавливают каналы поставки прекурсоров и других лиц, которые могут быть причастны к организации наркобизнеса.
В ведомстве заявили, что намерены пресекать попытки организации производства наркотиков в Казахстане и призвали граждан соблюдать принцип «Закон и порядок».
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