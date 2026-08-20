В городе Экибастуз Павлодарской области правоохранители пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков.

По данным Министерства внутренних дел, лабораторию оборудовали в гараже во дворе жилого дома. Производством синтетических наркотиков занимались два местных жителя – братья.

Их задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Что изъяли

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 10 кг психотропного вещества альфа-PVP.

Также изъято около 860 литров различных химических жидкостей, в том числе 300-литровая емкость-реактор. Кроме того, обнаружены лабораторная посуда, весы и средства индивидуальной защиты.

Кто координировал работу

Следствие установило, что действия подозреваемых координировал куратор через мессенджер Signal.

По данным МВД, он контролировал процесс производства и оставлял подозреваемым тайники с прекурсорами.

Какое наказание им грозит

По факту организации производства наркотиков начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поставки прекурсоров и других лиц, которые могут быть причастны к организации наркобизнеса.

В ведомстве заявили, что намерены пресекать попытки организации производства наркотиков в Казахстане и призвали граждан соблюдать принцип «Закон и порядок».