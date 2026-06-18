На территории Басшинского лесничества Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" специалисты провели очередные полевые исследования.

В ходе работ ученые обнаружили два гнезда степного орла – редкой хищной птицы, занесенной в Красную книгу Казахстана. Для дальнейшего наблюдения на гнездах установили фотоловушки, зафиксировали их точные географические координаты и провели необходимые научные исследования.

По словам специалистов, такие работы помогают оценивать состояние популяции степного орла, отслеживать ареал его обитания и разрабатывать меры по сохранению этого редкого вида.

Исследования проводятся в рамках программ по изучению и охране редких хищных птиц на территории национального парка "Алтын-Эмель".

Ранее в нацпарке "Алтын-Эмель" заметили снежного барса.

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