Два килограмма в багажнике: пару из Караганды задержали в Шымкенте
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Семейную пару из Караганды задержали в Шымкенте с двумя килограммами мефедрона. Наркотики лежали в багажнике личного автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Задержаны 48-летняя женщина и ее 37-летний супруг.
По версии следствия, пара возила синтетические наркотики из Алматы в Шымкент для дальнейшего распространения на юге страны. При осмотре машины в багажнике нашли четыре герметично упакованных свертка.
Задания приходили из мессенджера
В телефонах обоих задержанных обнаружили переписку с куратором интернет-магазина наркотиков. Через него, по данным полиции, пара получала задания на перевозку.
Там же нашли сведения о переводах вознаграждения в криптовалюте.
На иждивении у супругов трое несовершеннолетних детей.
Что дальше
На допросах задержанные дали признательные показания. Медицинское освидетельствование показало, что супруг употреблял наркотики каннабисной группы.
Обоих водворили в изолятор временного содержания.
В МВД сообщили, что работа по пресечению каналов поставки продолжается.
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