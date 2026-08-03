Семейную пару из Караганды задержали в Шымкенте с двумя килограммами мефедрона. Наркотики лежали в багажнике личного автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Задержаны 48-летняя женщина и ее 37-летний супруг.

По версии следствия, пара возила синтетические наркотики из Алматы в Шымкент для дальнейшего распространения на юге страны. При осмотре машины в багажнике нашли четыре герметично упакованных свертка.

Задания приходили из мессенджера

В телефонах обоих задержанных обнаружили переписку с куратором интернет-магазина наркотиков. Через него, по данным полиции, пара получала задания на перевозку.

Там же нашли сведения о переводах вознаграждения в криптовалюте.

На иждивении у супругов трое несовершеннолетних детей.

Что дальше

На допросах задержанные дали признательные показания. Медицинское освидетельствование показало, что супруг употреблял наркотики каннабисной группы.

Обоих водворили в изолятор временного содержания.

В МВД сообщили, что работа по пресечению каналов поставки продолжается.

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