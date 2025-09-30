Владельцы десятков домов отдыха со стороны области Абай обеспокоены своим будущим — бизнес многих из них под угрозой затопления. Только за этот неполный год вода подошла на семь метров. На дне озера оказались шлагбаум и дорога. В октябре здесь начнут укрепительные работы, пообещали в областном акимате. На них потратят 8 миллиардов тенге. Как вода берег Алаколя точит, и чем его будут укреплять — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Летом волны Алаколя ласковые и тёплые, а осенью — беспощадно поглощают береговую линию метр за метром. За последние пять лет в результате наступления Алаколя семь объектов были разрушены и перемещены на другое место.

В этом году возникла угроза затопления ещё семи курортных домов. Месяц назад их владельцы обратились за помощью к руководству Абайской области. В результате при акимате Маканчинского района была создана специальная комиссия, которая провела обследование береговой линии озера. Она установила, что указанные объекты предпринимательской деятельности находятся слишком близко к берегу и подвержены риску затопления. Введён режим ЧС местного значения природного характера на территории района.

С этой проблемой к нам обратились базы отдыха "Ассоль", "Тамаша", "Royal Relax", "Family Club", "Кайрат", "Асстория". Некоторые из них сейчас в зоне риска — они находятся всего в паре метров от воды. Эрозия береговой линии съедает всё на своём пути. Остановить её могут только берегоукрепительные работы, — уточнили в акимате Маканчинского района, на территории которого и расположена восточная сторона побережья Алаколя.

Озеро Алаколь словно идёт навстречу людям, но при этом взимая рукотворные "жертвоприношения".

Спасение утопающих

База отдыха "Royal Relax" на сегодня, пожалуй, ближе всех расположена к воде. Между стихией и постройками всего два метра. А в начале сезона расстояние до озера составляло около семи метров. Владелец этого туристического бизнеса по имени Жаркын начал бить тревогу ещё до окончания сезона. Береговая эрозия в этом году показала, что медлить больше нельзя. Его мечта — свой дом у озера — осуществилась в буквальном смысле.

На сегодняшний день ситуация критическая. Рядом с нашим домом отдыха образовался обрыв высотой около двух метров. За это лето под воду ушло около семи метров берега. Получается, когда мы приехали в мае, около столовой были дорога и шлагбаум, мы проезжали по ней на машине. А теперь её нет, всё полностью размыто, осталось пару метров до септика, и около трёх с половиной метров до здания, — рассказал корреспонденту владелец базы отдыха "Royal Relax" Жаркын.

Вода камень точит, говорится в известной пословице о воздействии на препятствия. А в случае с Алаколем всё стремительнее и серьёзнее. Суглинистый берег озера без труда размывается разрушительными волнами, которые формируют мощные ветра.

По статистике, каждый год озеро отбирает у пляжа в среднем по 10 метров. С середины 70-х годов озеро сместилось в сторону села Кабанбай на восточной стороне на 450 метров. Аналогичная ситуация и на стороне Жетысуйской области.

Самое страшное время для берега озера — это весенние и осенние шторма. Потом идёт ледостав, который действует как таран. В это время обрыв увеличивается. Если в этом году нам не сделают берегоукрепление, то в следующем году уже будет поздно. Шторма полностью смоют наши здания. В первую очередь под воду может уйти столовая. На берегу несколько домов отдыха в зоне риска. Но вот именно критическая ситуация, получается, сейчас у нас, — рассказал предприниматель Жаркын.

Двухэтажный дом из бруса построили в 2017 году. Здесь тридцать номеров и дом для персонала. Расположены они на окраине пляжа близ так называемых грязевых ям.

Жаркын купил готовый бизнес площадью 800 квадратных метров в прошлом году.

Первый хозяин, который построил нашу базу в 2017 году, рассказал, что она стояла на расстоянии около 50-60 метров от берега. Сейчас осталось три с половиной. Получается, что 46 метров за восемь лет ушло под воду. В прошлом году смыва было меньше. Берег-то у нас не маленький, около 100 метров длиной. Везде размывает по-разному: где грунт мягче, там, разумеется, больше размыло, — говорит Жаркын. — Есть хорошие примеры решения проблемы. Несколько лет назад как минимум две базы удалось отстоять, когда берег укрепили шпунтами. Эти дома сейчас в безопасности.

"Ларсон" поможет!

В ближайшие дни на Алаколе начнутся работы по укреплению берега в рамках специального проекта. Планиурется укрепить больше трёх километров береговой линии. Как именно этим землям обеспечат безопасность от природной стихии? С этим вопросом мы обратились в Управление строительства области Абай.

Длина охвата берега — 3 км 50 м. Примерная прогнозируемая стоимость проекта - 8,4 миллиарда тенге. Это очень сложный проект. Для его разработки мы вели работу больше года, потому что нужно было учесть такие специфические факторы, как климатические условия озера Алаколь с учётом волн, штормов и льда, которые ведут себя очень агрессивно. Нужно было изучить эти условия во время всех четырёх сезонов года. Кроме того мы подняли статистические данные с момента ведения подобных работ, а именно с 1964 года. Обследовали берег, провели геологические, гидрологические, геодезические работы. Сейчас проект сформирован и загружен на портал государственной экспертизы. До реализации этого проекта объявили режим ЧС, поскольку у нас есть несколько баз, которые попадают в зону разрушения берега, — детализировал ситуацию руководитель Управления строительства области Абай Шынгыс Риаханов.

Главный строитель области признал, что если не принять меры сейчас, до весны самые близкие к воде базы отдыха просто не дотянут.

Мы вычленили проблемные участки, которые идут отрезками, и составили смету расходов. Среди этих трёх километров есть 450 метров особо критического участка, за которые важно взяться уже сейчас. Поэтому было принято решение начать работы уже в октябре, чтобы остановить дальнейшее разрушение. Ведь здесь уже сформированные базы отдыха. Эти бизнес и инфраструктуру мы должны защитить, — заявил глава Управления.

По плану, первые работы закончат до наступления сильных холодов.

Планируются земляные работы и установка шпунтов — это специальные конструкции из прочного материала, которые забивают на дно, они остановят дальнейшее разрушение. Также по проекту предусмотрены специальные большие гербионы. Их зарывают на дно, что предотвращает обратный размыв. То есть укрепление за счёт шпунтов и устранение обратного размыва за счёт утопленных гербионов, — детализировал ответ глава ведомства.

Шынгыс Риаханов привёл положительный опыт подобных конструкций. Аналогичные берегоукрепительные работы ведутся на озере Алаколь со стороны области Жетысу в районе села Акши. Там планируется охватить два участка общей протяжённостью 13 км. Сумма проекта — 19 миллиардов тенге.

Та же компания, которая строит укрепление на стороне Жетысу, выполнит проект на нашей стороне. Там у них проект охватывает два участка — 10 км и 3 км. Они уже начали эти работы в районе деревни Коктума, — уточнил Риаханов.

Первоначальные работы планируется проводить исходя из наличия финансовых средств в резерве. В первую очередь в разработку возьмут те пляжи и базы, которые нужно спасать безотлагательно. Нормативная продолжительность всего проекта — 28 месяцев.

В рамках развития казахстанского туризма в этом году на модернизацию побережья озера Алаколь из бюджета Абайской области выделено 659 миллионов тенге. А этим летом в селе Кабанбай, что в паре километров от побережья, начали строить долгожданное пожарное депо и спасательную станцию.

Несмотря на инфраструктурные проблемы и размыв берега туристической жемчужины, в её развитии заинтересованы инвесторы. В том числе и иностранные. Так, азербайджанская частная компания планирует построить здесь международный лечебно-оздоровительный комплекс, который может работать круглый год и принимать до 800 человек одновременно.

В данное время идёт разработка генерального плана туристической зоны Алаколь. По проекту в будущем приёмная мощность казахстанского курорта увеличится с нынешних 15 тысяч до 90 тысяч человек за сезон, а береговая линия увеличится с 3,5 до 19 км.