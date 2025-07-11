На побережье Алаколя начали строить спасательную станцию после критики Токаева
А также начнут строительство пожарного депо.
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Стартовало строительство спасательной станции и пожарного депо на побережье озера Алаколь после того, как Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал низкий уровень безопасности на отечественных курортах, передает BAQ.KZ.
Как уверяют местные власти, новая инфраструктура призвана повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в одном из самых популярных туристических направлений страны. Спасательная станция позволит оперативно реагировать на происшествия на воде и оказывать помощь отдыхающим. Пожарное депо обеспечит контроль за противопожарной безопасностью прибрежной зоны.
В церемонии начала строительства принял участие заместитель акима области Серик Толенбергенов. Он отметил, что реализация проекта - это важный шаг в развитии туристической инфраструктуры и обеспечении безопасности граждан.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев был недоволен подготовкой Алаколя к турсезону. Он поручил Правительству в срочном порядке принять меры по улучшению состояния туристических зон страны. Поводом стали многочисленные обращения граждан по поводу низкого уровня подготовки популярного курорта Алаколь к приёму отдыхающих.
Правительству было поручено установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
Ранее казахстанец сравнил цены на отдых в Египте и на озере Алаколь. Пользователи соцсетей поддержали автора, отмечая высокие цены и слабый сервис на казахстанских курортах.
Мы писали о том, как легко добраться до уникального озера этим летом.
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