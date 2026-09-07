Два села подключат к газу: проекты охватят почти тысячу домов

В селах Ширкейли и Когалыколь Сырдарьинского района планируют провести природный газ. После реализации двух проектов доступ к «голубому топливу» получат 5 195 человек, проживающих в 933 домах.

О планах газификации сообщили во время встречи акима области Мурата Ергешбаева с жителями сел.

В Ширкейли на реализацию проекта в этом году выделено 400 млн тенге. Здесь планируется проложить 47,5 км газопровода и установить четыре газорегуляторных пункта. После завершения работ газом смогут пользоваться 2 689 жителей 523 домов.

Газификация Когалыколя оценивается в 1,3 млрд тенге. В этом году на проект предусмотрено 320 млн тенге. Подрядчика определят в рамках государственных закупок. Планируется построить 40,2 км газопровода и четыре газорегуляторных пункта. Подключение охватит 2 506 жителей 410 домов.

В общей сложности в двух селах предстоит проложить почти 88 км газовых сетей.

Во время встречи жители также подняли вопросы развития инфраструктуры, сельского хозяйства и предпринимательства.

В район привлекли более 46 млрд тенге инвестиций

За январь–июль в основной капитал Сырдарьинского района было привлечено 46,53 млрд тенге инвестиций. За этот же период введено в эксплуатацию более 13,1 тыс. квадратных метров жилья.

На 1 августа в районе зарегистрировано 2 356 субъектов предпринимательства. Из них 156 – юридические лица, 1 024 – индивидуальные предприниматели, еще 1 174 – крестьянские и фермерские хозяйства.

Продолжается и уборочная кампания. В этом году аграрии района засеяли более 32,3 тыс. гектаров зерновых культур, в том числе 19 950 гектаров риса.

На сегодняшний день рис скошен на площади 3 288 гектаров, обмолочено 2 114 гектаров. В уборочных работах задействованы 843 единицы техники.

Для экономии воды на 1 150 гектарах люцерны применяется дождевальное орошение, еще 1 500 гектаров сельхозземель выровнены с использованием лазерных технологий.

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