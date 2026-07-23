Два штрафа назначили медицинской клинике в Таразе

Специализированный суд по административным правонарушениям Тараза рассмотрел два административных дела в отношении одной из медицинских клиник. Учреждение признали виновным в нарушении лицензионных требований и правил технической укрепленности помещений, где хранятся наркотические средства.

Что обнаружила проверка

Как установил суд, в клинике не были соблюдены отдельные лицензионные требования, а также требования к оборудованию помещений для хранения наркотических средств. В частности, отсутствовали круглосуточная охрана, охранная сигнализация и необходимое техническое оснащение.

Вину клиники подтвердили материалы дела, в том числе протоколы, рапорты сотрудников полиции и показания сторон.

Какую позицию представила клиника

Представитель медицинского учреждения признал вину и сообщил, что все выявленные нарушения уже устранены. Он также попросил не приостанавливать деятельность клиники, отметив, что это может негативно сказаться на оказании круглосуточной медицинской помощи пациентам.

Чем завершилось разбирательство

Суд учел признание вины, раскаяние, полное устранение нарушений и отсутствие отягчающих обстоятельств. По итогам рассмотрения клинику признали виновной по двум статьям КоАП и назначили штрафы в размере 346 тыс. и 216 тыс. тенге соответственно.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Ранее в городе Семей выявили нарушения при оказании стоматологических услуг. В одной из клиник использовали медицинские приборы, не прошедшие обязательную поверку.

Установлено, что при диагностике и лечении пациентов применялись средства измерений без подтверждённой точности, что является нарушением законодательства о единстве измерений.

В ведомстве подчеркнули, что в медицине точность приборов напрямую влияет на безопасность пациентов: такие устройства используются при расчёте доз анестезии, контроле состояния человека и работе оборудования. Применение неповеренной техники может привести к искажённым данным и создать риск для здоровья.

По итогам проверки стоматологическая клиника привлечена к административной ответственности. На организацию наложен штраф в размере 696 325 тенге.

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