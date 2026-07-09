Грузовик с зерном опрокинулся на трассе «Караганда – Астана»
В результате ДТП никто не пострадал.
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На автомобильной дороге "Караганда – Астана" произошло ДТП с участием грузового автомобиля.
Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, авария случилась 9 июля около 06:30.
По предварительным данным, 39-летний водитель КамАЗа, перевозившего зерно в направлении Караганды, не справился с управлением.
"Грузовой автомобиль совершил наезд на дорожное барьерное ограждение, после чего прицеп опрокинулся", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
В результате происшествия никто не пострадал.
Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и все обстоятельства случившегося.\
Ранее сообщалось, что в Алматы легковой автомобиль перевернулся после столкновения с опорой строящегося путепровода. В результате ДТП пострадали два человека.
По предварительным данным, водитель Kia двигался по проспекту Толе би в западном направлении. После пересечения с улицей Яссауи на участке проведения дорожных работ он не справился с управлением и врезался в опору строящегося путепровода.
В результате аварии автомобиль опрокинулся. Водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Медицинская помощь также потребовалась пассажирке.
В полиции сообщили, что одной из возможных причин ДТП могло стать несоблюдение безопасной скорости движения. Окончательные обстоятельства устанавливаются.
Еще одно ДТП произошло в Астане на проспекте Республики с участием автомобилей Audi и Chery.
По данным полиции, водитель Audi при обгоне не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chery, который двигался в попутном направлении. После удара машина потеряла управление и перевернулась.
В результате аварии никто не пострадал. Водитель Audi привлечен к административной ответственности.
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