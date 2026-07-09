Грузовик с зерном опрокинулся на трассе «Караганда – Астана»

На автомобильной дороге "Караганда – Астана" произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, авария случилась 9 июля около 06:30.

По предварительным данным, 39-летний водитель КамАЗа, перевозившего зерно в направлении Караганды, не справился с управлением.

"Грузовой автомобиль совершил наезд на дорожное барьерное ограждение, после чего прицеп опрокинулся", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В результате происшествия никто не пострадал.

Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и все обстоятельства случившегося.\

Ранее сообщалось, что в Алматы легковой автомобиль перевернулся после столкновения с опорой строящегося путепровода. В результате ДТП пострадали два человека.

По предварительным данным, водитель Kia двигался по проспекту Толе би в западном направлении. После пересечения с улицей Яссауи на участке проведения дорожных работ он не справился с управлением и врезался в опору строящегося путепровода.

В результате аварии автомобиль опрокинулся. Водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Медицинская помощь также потребовалась пассажирке.

В полиции сообщили, что одной из возможных причин ДТП могло стать несоблюдение безопасной скорости движения. Окончательные обстоятельства устанавливаются.

Еще одно ДТП произошло в Астане на проспекте Республики с участием автомобилей Audi и Chery.

По данным полиции, водитель Audi при обгоне не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chery, который двигался в попутном направлении. После удара машина потеряла управление и перевернулась.

В результате аварии никто не пострадал. Водитель Audi привлечен к административной ответственности.

Читайте также: